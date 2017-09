Ryanair cancelled flights: The complete list

Ryanair has published a full list of all 1,616 flights that have been cancelled between now and 28 October.

The budget airline has come under fire for scrapping 2 per cent of flights over the next six weeks due to “messing up in the planning of pilot holidays”.

The saga started at the weekend, when around 160 flights were grounded at short notice. Since then, a further 164 flights have been canned between Monday and Wednesday, affecting around 30,000 passengers.

The airline has listed all flight cancellations on its website, with some of the worst affected routes being London Stansted to Rome, Berlin, Warsaw, Sofia and Oslo.

Full list of cancelled flights

Monday: 25 September and 2, 9, 16 and 23 October

FR6341 Barcelona - Rome F

FR6342 Rome F - Barcelona

FR9045 Barcelona - London S

FR9044 London S - Barcelona

FR4545 Barcelona - Porto

FR4546 Porto - Barcelona

FR8495 Milan B - Brindisi

FR8496 Brindisi - Milan B

FR5392 Milan B - Lamezia

FR5393 Lamezia - Milan B

FR4113 Milan B - Naples

FR4114 Naples - Milan B

FR4197 Milan B - London S

FR4198 London S - Milan B

FR4522 Brussels C - Milan B

FR4523 Milan B - Brussels C

FR1055 Brussels C - Warsaw M

FR1056 Warsaw M - Brussels C

FR3239 Brussels C - Manchester

FR3238 Manchester - Brussels C

FR201 Brussels C - Copenhagen

FR200 Copenhagen - Brussels C

FR672 Dublin - Birmingham

FR673 Birmingham - Dublin

FR26 Dublin - Paris B

FR29 Paris B - Dublin

FR9428 Dublin - Milan B

FR9429 Milan B - Dublin

FR7000 Rome F - Brussels

FR7010 Brussels - Rome F

FR4891 Rome F - Catania

FR4892 Catania - Rome F

FR7060 Rome F - Barcelona

FR7070 Barcelona - Rome F

FR1885 Lisbon - London S

FR1884 London S - Lisbon

FR2096 Lisbon - Porto

FR2095 Porto - Lisbon

FR5993 Madrid - London S

FR5994 London S - Madrid

FR8344 Porto - London S

FR8343 London S - Porto

FR8542 London S - Berlin

FR8543 Berlin - London S

FR2498 London S - Bratislava

FR2499 Bratislava - London S

FR2283 London S - Warsaw M

FR2284 Warsaw M - London S

FR2672 London S - Rome C

FR2673 Rome C - London S

Tuesday: 26 September and 3, 10, 17 and 24 October

FR6341 Barcelona - Rome F

FR6342 Rome F - Barcelona

FR9045 Barcelona London S

FR9044 London S - Barcelona

FR8495 Milan B - Brindisi

FR8496 Brindisi - Milan B

FR4113 Milan B - Naples

FR4114 Naples - Milan B

FR4197 Milan B - London S

FR4198 London S - Milan B

FR201 Brussels C - Copenhagen

FR200 Copenhagen - Brussels C

FR6316 Brussels C - Marseille

FR6315 Marseille - Brussels C

FR26 Dublin - Paris B

FR29 Paris B - Dublin

FR9428 Dublin - Milan B

FR9429 Milan B - Dublin

FR211 Dublin - London S

FR212 London S - Dublin

FR7000 Rome F - Brussels

FR7010 Brussels - Rome F

FR4891 Rome F - Catania

FR4892 Catania - Rome F

FR7060 Rome F - Barcelona

FR7070 Barcelona - Rome F

FR1885 Lisbon - London S

FR1884 London S - Lisbon

FR5993 Madrid - London S

FR1884 London S - Madrid

FR5317 Madrid - Santiago

FR5318 Santiago de Compostela - Madrid

FR8344 Porto - London S

FR8343 London S Porto

FR7474 Porto - Paris B

FR7475 Paris B Porto

FR2672 London S - Rome C

FR2673 Rome C - London S

FR972 London S - Genoa

FR973 Genoa - London S

FR1374 London S - Prague

FR1375 Prague - London S

Wednesday: 27 September and 4, 11, 18 and 25 October

FR9045 Barcelona - London S

FR9044 London S - Barcelona

FR8495 Milan B - Brindisi

FR8496 Brindisi - Milan B

FR5192 Milan B - Lamezia

​FR5193 Lamezia - Milan B

FR2105 Brussels C - Toulouse

FR2106 Toulouse - Brussels C

FR9428 Dublin - Milan B

FR9429 Milan B - Dublin

FR506 Dublin - Bristol

FR507 Bristol - Dublin

FR7000 Rome F - Brussels

FR7010 Brussels - Rome F

FR4891 Rome F - Catania

FR4892 Catania - Rome F

FR7060 Rome F - Barcelona

FR7070 Barcelona - Rome F

FR1885 Lisbon - London S

FR1884 London S - Lisbon

FR2932 Lisbon - Brussels

FR2931 Brussels - Lisbon

FR5993 Madrid - London S

FR5994 London S - Madrid

FR2528 Madrid - Berlin

FR2529 Berlin - Madrid

FR8344 Porto - London S

FR8343 London S - Porto

FR4586 Porto - Barcelona

FR4587 Barcelona - Porto

FR8542 London S - Berlin

FR8543 Berlin - London S

FR2283 London S - Warsaw M

FR2284 Warsaw M - London S

FR2672 London S - Rome C

FR2673 Rome C - London S

FR3717 London S - Budapest

FR3718 Budapest - London S

Thursday: 28 September and 5, 12, 19 and 26 October

FR6341 Barcelona - Rome F

FR6342 Rome F - Barcelona

FR9045 Barcelona - London S

FR9044 London S - Barcelona

FR9162 Barcelona - Birmingham

FR9163 Birmingham - Barcelona

FR8495 Milan B - Brindisi

FR8496 Brindisi - Milan B

Read More